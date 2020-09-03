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جريمة مروعة .. العثور على خمسة أطفال متوفين داخل منزل

جريمة مروعة .. العثور على خمسة أطفال متوفين داخل منزل
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 03 شتنبر 2020 - 21:45

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس أنها عثرت على خمسة أطفال متوفين في منزل بمدينة سولينغن غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فوبرتال المجاورة لسولينغن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم العثور على الجثث في منزل خاص في مبنى سكني.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس بأنه من المشتبه به أن تكون الأم (27 عاما) هي القاتلة.

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