استطلاع: نصف الألمان منزعجون من ضجيج الدراجات النارية

هسبريس - د.ب.أ

كشف استطلاع للرأي أن 48% من الألمان ينزعجون من الضوضاء التي تحدثها الدراجات النارية.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 18% من الألمان يشعرون "بانزعاج شديد" جراء هذه الدراجات، التي تشكل أيضا "انزعاجا إلى حد ما" بالنسبة لـ30% آخرين.

وفقا للاستطلاع، ينقسم الألمان عندما يتعلق الأمر بضوضاء الدراجات النارية، حيث ذكر 28٪ أنهم لا يشعرون بالانزعاج إلى حد ما، أو على الإطلاق بالنسبة لـ 18٪.

ويأتي الاستطلاع على خلفية مبادرة من المجلس الاتحادي، حيث قررت الغرفة الإقليمية في ماي الماضي أن هناك "حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات "بشأن الدراجات النارية لأسباب تتعلق بالحماية من الضوضاء، مثل تقييد السرعة وحظر السير مؤقتا في أيام الأحاد والعطلات الرسمية في حالات معينة.

وجاء في المبادرة أن "المجلس الاتحادي يطلب من الحكومة الاتحادية تكييف اللوائح ذات الصلة". وقد أثار هذا مظاهرات شارك فيها الآلاف من راكبي الدراجات النارية. ومن المنتظر أن تقرر الحكومة الاتحادية الآن ما إذا كانت ستنفذ اقتراح المجلس الاتحادي.

ويرى 39% من الذين شملهم الاستطلاع أنه يتعين على الأوساط السياسية فعل المزيد من أجل حل مشكلة ضوضاء الدراجات النارية، بينما يرى 22% أنه لا ينبغي على السياسة فعل المزيد أو فعل شيء على الإطلاق في هذا الموضوع. ويرى 26% من الألمان أنه يتعين استمرار القواعد الحالية.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 28 حتى 31 غشت الماضي، 2035 ألمانيا فوق 18 عام.