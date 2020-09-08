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فحوصات العين قد تكشف عن أمراض أخرى

فحوصات العين قد تكشف عن أمراض أخرى
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:57

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العيون بأن فحوصات العين قد تكشف عن الإصابة بأمراض أخرى غير أمراض العيون.

وأوضحت الرابطة أن طبيب العيون قد يكتشف أثناء فحص قاع العين تغيرات في الأوعية الدموية، وهو ما يشير إلى الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

كما قد يشير فحص القرنية إلى أحد اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون مثل مرض ويلسون أو ما يسمى بتخزين النحاس.

وتكشف الأوعية الدموية في شبكية العين الكثير عن الصحة العامة للمرء؛ حيث إنها يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض السكري، في حين أن التهاب العصب البصري يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد.

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