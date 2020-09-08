24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب
- لماذا ينبغي إضافة الزيت للخضروات الصفراء والحمراء؟
- تعرف على مزايا تقويم الأسنان لدى البالغين
- صائدو "بوزروك" بسلا
- إضراب تضامني عن الطعام
"نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)
أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6% (5.00)
تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)
مغاربة يصطفون أمام المستشفيات فجرا لحجز موعد فحص كورونا (5.00)
- أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم - (97)
- باحث مغربي في الحركات الإسلامية: هؤلاء المتآمرون ضد الوطن - (78)
- "قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية - (73)
- "التعليم عن بعد" يفاقم مشاكل الأداء بين الآباء والمدارس الخاصة - (70)
- التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فحوصات العين قد تكشف عن أمراض أخرى
أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العيون بأن فحوصات العين قد تكشف عن الإصابة بأمراض أخرى غير أمراض العيون.
وأوضحت الرابطة أن طبيب العيون قد يكتشف أثناء فحص قاع العين تغيرات في الأوعية الدموية، وهو ما يشير إلى الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
كما قد يشير فحص القرنية إلى أحد اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون مثل مرض ويلسون أو ما يسمى بتخزين النحاس.
وتكشف الأوعية الدموية في شبكية العين الكثير عن الصحة العامة للمرء؛ حيث إنها يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض السكري، في حين أن التهاب العصب البصري يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد.