المواد المُرّة .. فوائد صحية جمّة

هسبريس - د .ب .أ

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن المواد المُرّة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعمل على تنشيط هضم الدهون والبروتين والكربوهيدرات وتحارب الانتفاخ.

وأضافت المجلة الألمانية أن المواد المُرّة تعد أيضا صديقة للكبد والبنكرياس والصفراء، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن؛ حيث يسهم المذاق المر في الحد من الشعور بالجوع.

وتتمثل المصادر الغذائية للمواد المُرّة في الشيكوريا (الهندباء) والجريب فروت والبروكلي والخرشوف والنعناع والجرجير وورق الغار و"كرنب بروكسل".