السويد تبحث تأثير "كورونا" على الأوراق النقدية والعملات المعدنية

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء السبت أن السويد ربما تكون على وشك أن تقود عملية مواجهة نقص السيولة، حيث يدفع الوباء أوراقها النقدية وعملاتها المعدنية للانقراض.

وكان ستيفان انجفيس، محافظ بنك "ريكسبانك"، قد ألمح مؤخرا إلى أن بعض السويديين الشباب "ليس لديهم أي فكرة" عما يبدو عليه المال الحقيقي المتاح بالفعل.

ويبدي انجفيس وآخرون قلقا بشأنه ويقول إن المشرعين ربما يحتاجون للتدخل قبل فوات الأوان.

ولم يتضح بعد مدى خطورة الافتقار إلى السيولة.

ويأتي التحول إلى المعاملات الرقمية بمنافع كثيرة، من بين ذلك نوع الشفافية التي تجعل أشياء مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي أكثر صعوبة.