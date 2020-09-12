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مسيرة احتجاجية في باكستان تندد بالاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي

مسيرة احتجاجية في باكستان تندد بالاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 شتنبر 2020 - 23:00

سارت آلاف النساء في باكستان في مسيرات عبر البلاد، اليوم السبت، لإدانة الاغتصاب الجماعي لامرأة وإلقاء الشرطة فيما بعد باللائمة على الضحية، وللمطالبة بالعدالة للناجيات من الاغتصاب.

أقيمت المسيرات في لاهور وإسلام أباد وكويتا وكراتشي وحيدر أباد، حيث سارت الآلاف من النساء والرجال والأطفال رافعين لافتات تحمل شعارات ضد العنف الجنسي والتحرش والمطالبة بالعدالة.

وكان لصان قد قاما بسحل امرأة وطفليها من عربتهم على طريق سريع في مدينة لاهور بشرق البلاد واغتصبوها أمام طفليها واستولوا على أموالها وهواتفها الجوالة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي.

وقال رئيس شرطة لاهور، عمر شيخ، إنه خطأ المرأة لتركها منزلها في المساء وقيادة السيارة في طريق مهجور بدلا من اختيار طريق بديل آخر.

وجدد المتظاهرون الدعوات لعزل مدير شرطة لاهور.

غير أنه بدا أن الحكومة في إقليم البنجاب وعاصمته لاهور، لم تتأثر بتلك المطالب.

ومن ناحية أخرى، مازالت الشرطة تحقق في القضية.

وأعلن شهباز جيل، وهو مسؤول حكومي بارز، عبر "تويتر"، أنه جرى التعرف على الجناة من خلال اختبارات الحمض النووي (دي إن أيه)، وأنه سوف يتم القبض عليهم قريبا.

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