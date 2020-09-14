24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)

  2. "مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)

  3. الانخراط في "انتخابات رئاسية غير نزيهة" يثير مخاوف الأمريكيين (5.00)

  4. هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)

  5. مؤسسة محمد السادس ترحب بعلاج اللاعب بلمعلم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منوعات | علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة

علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة

علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 23:55

أعلن علماء الفلك اليوم الاثنين أنهم حددوا جزيئات نادرة في سحب كوكب الزهرة تقدم "علامات على حياة" على أقرب كوكب للأرض.

وقال باحثون من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة إنهم قدروا أن سحب كوكب الزهرة تحتوي على الفوسفين بتركيز حوالي 20 جزيء في كل مليار.

وأضافوا الحسابات يبدو أنها تستبعد أن يكون الفوسفين ناتجا عن عمليات غير بيولوجية، مثل الانفجارات البركانية أو العواصف أو ضوء الشمس أو الغبار المعلق، ونشروا نتائجهم في مجلة "نيتشر استرونومي".

وقدر الباحثون أن المصادر غير البيولوجية قادرة على إنتاج أقل من واحد من عشرة آلاف من الفوسفين المكتشف من خلال المراصد في هاواي وشيلي.

وأضاف الباحثون أن اكتشاف الفوسفين، المكون من الهيدروجين والفوسفور، يمكن أن يشير إلى وجود مثل هذه "الحياة الهوائية خارج الأرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.