تحذير .. التغذية غير الصحية تهدد طفلك بأمراض خطيرة!‎

هسبريس - د.ب.أ

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية العلاجية من أن التغذية غير الصحية تهدد الطفل بأمراض خطيرة مثل السِمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

وعللت الجمعية ذلك بأن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تفتقر إلى العناصر المغذية، ما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في الجسم والإصابة بسوء التغذية، والذي له تأثير سلبي خطير على جهاز المناعة والبلوغ والتطور العصبي وكثافة العظام وكتلة العضلات وشفاء الجروح.

ولتجنب الإصابة بهذه المشاكل الصحية الخطيرة ينبغي الابتعاد عن البرجر ورقائق البطاطس والكولا قدر الإمكان مع الاعتماد على الأطعمة الصحية والطازجة كالخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الحبوب الكاملة.