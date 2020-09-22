مجلس الأخلاقيات الألماني يرفض شهادات المناعة من "كورونا"

هسبريس – د.ب.أ

رفض مجلس الأخلاقيات الألماني حاليا تطبيق شهادات المناعة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة الاستشارية المستقلة في بيان اليوم الثلاثاء في برلين إن سبب ذلك هو "عدم اليقين الكبير" بشأن المناعة وحُجية اختبارات الأجسام المضادة.

وفي الوقت نفسه، يجب تطبيق تنظيم أكثر صرامة للاختبارات التي لا تستلزم لشرائها وصفة طبية، والتي تُستخدم لإثبات عدم الحساسية تجاه فيروس كورونا، وذلك بسبب "موثوقيتها المشكوك فيها" واحتمالية المخاطر الناتجة عنها.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان طلب في الربيع الماضي من مجلس الأخلاقيات إبداء رأي في هذا الشأن، وذلك عقب انتقادات واسعة النطاق لخطط تطبيق استثناءات من قيود الحياة اليومية لحاملي بطاقات المناعة. وتراجع شبان عن هذه الخطط عقب احتجاجات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وباتفاق مجلس الأخلاقيات الآن بالإجماع على رفض شهادات المناعة. وأوضح المجلس في البيان أنه في حالة إمكانية إثبات المناعة على نحو موثوق بالقدر الكافي في المستقبل، فإن هناك آراء مختلفة حول مدى التوصية بتطبيق مثل هذه الشهادات. وتتكون اللجنة من 26 عالما وخبيرا من مختلف المجالات. ويتم تعيينهم من قبل رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ).