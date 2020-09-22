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كُتّاب وآراء
هل غسل اليدين بدون صابون عديم الفائدة تماما؟
غسل اليدين لم يكن قط أكثر أهمية من الوقت الحالي، إلا أن الصابونة أو المعقم ليسا متاحين دائما. فهل الأمر يستحق إذا ما كان غسل اليدين بالماء فقط؟
عدم غسل اليدين نظرا لعدم وجود صابونة خطأ، بحسب خبير واحد، على الأقل، من أجل الحماية من العدوى. ويقول أندريا روكل، من مركز التعليم الصحي في ألمانيا: "الماء فقط يزيل الوسخ وبعض الجراثيم أيضا من اليدين".
إلا أنه خلال جائحة فيروس كورونا، فإن فرك اليدين بالصابون والمياه هو الضامن الوحيد لإزالة فعالة لآثار فيروس كورونا المحتملة وغيرها من الجراثيم. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ ففي حال عدم وجود صابون سوف يكون من الجيد تمرير اليدين تحت الصنبور فإذا لم تنظف هذه العملية اليد بشكل شامل، فهي على الأقل ستزيل عنها بعض الجراثيم.
ويجب أن يستغرق غسل اليدين 20 ثانية، على الأقل، بحسب روكل الذي يقول إن درجة حرارة المياه ليست مهمة. فسواء كانت المياه ساخنة أو دافئة أو فاترة أو باردة، سوف تُزال الجراثيم على نحو متساو.