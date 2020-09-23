24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش"
- كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
العلاقة بين الدولة وحزب "العدالة والتنمية" .. قصة "العشق الممنوع" (5.00)
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سائحة تنجو من الموت عقب السقوط من جبل في على ارتفاع 60 مترا
نجت سائحة من لاتفيا من الموت عقب سقوطها من على ارتفاع 60 مترا خلال التنزه على أحد الجبال في جنوب ألمانيا.
وأعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن المرأة /42 عاما/ سقطت على شجرة تنوب، عندما ضلت طريقها مع كلبها خلال الرحلة وسقطت أثناء محاولتها النزول من الجبل في منطقة أوبرألجوي بولاية بافاريا عقب ظهر أمس الثلاثاء.
وتمكنت المرأة من التشبث بالشجرة والصراخ طلبا للمساعدة حتى سمعها رعاة، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة وفريق الإنقاذ في الجبل.
وتم نقل المرأة من الجبل على متن مروحية، إلا أنها أصيبت بجروح طفيفة، وتمكنت من مغادرة المستشفى في نفس اليوم. ولم يتم العثور على كلبها بعد.