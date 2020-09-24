بعد 30 عاما .. السجن المؤبد لرئيسة طائفة دينية بسبب جريمة شنيعة

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة الاستئناف في مدينة هاناو الألمانية اليوم الخميس بسجن رئيسة طائفة دينية مدى الحياة لإدانتها بقتل طفل صغير خنقا.

جاء ذلك بعد مضي أكثر من 30 عاما على ارتكاب الجريمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنها تثبتت من اتهام القتل، وقال رئيس المحكمة موجها كلامه للمتهمة:" إنه لأمر مفزع ما حدث لك ولطائفتك، لم نر شيئا كهذا بعد".

وجاء حكم المحكمة موافقا لما طالب به الادعاء العام. واتهم الادعاء المرأة/73 عاما/ بالقتل بسبب الإهمال بحق المجني عليه الذي كان عمره أربعة أعوام، وطالب بسجنها مدى الحياة.

وقال الدفاع في مرافعته إن موكلته تعرضت " لحملة تحريض من خارجين عن الطائفة".

ويُعْتَقَد أن المتهمة وضعت الطفل في غشت من عام 1988 في كيس من الخيش ثم ربطته وتركته في حمام، حتى أُغْشِي على الطفل ثم تقيأ ومات مخنوقا.

وكان المحققون اعتبروا وفاة الطفل حادثا على مدار سنوات طويلة حتى تم إعادة فتح القضية مرة أخرى في عام 2015 بعد إفادات وردت من خارجين عن الطائفة.

ورأى الادعاء أن الدافع وراء الجريمة كان سعي المرأة إلى تعزيز موقعها في السلطة داخل الطائفة، حيث كانت المتهمة قالت إن الطفل " تسكنه روح شريرة"، وبعد وفاة الطفل، ادعت المتهمة أن الرب استدعى الطفل لأنه كان ميلادا جديدا للزعيم النازي ادولف هتلر.