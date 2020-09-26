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جدل قانوني يرافق حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة الأمريكية

جدل قانوني يرافق حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة الأمريكية
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 26 شتنبر 2020 - 10:42

بعد خمسين يوما من صدور أول مرسوم رئاسي في حقه، وبعد العديد من المفاوضات والتقلبات الدبلوماسية، بات تطبيق "تيك توك" قريبا من استحقاق حاسم سيحجبه عن منصات التنزيل مساء الأحد في الولايات المتحدة.

وسيتعذر، اعتبارا من الأحد الساعة الـ23,59 (الاثنين الساعة الـ3,59 ت غ)، على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق سالف الذكر وللمستخدمين الحاليين تحديثه، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

وحدد القاضي كارل نيكولز، الذي ينظر في التماس عاجل قدمه "تيك توك"، موعد جلسة جديدة للنظر في القضية في واشنطن الأحد الساعة الـ9,30 (الـ13,30 ت غ).

ويتهم الرئيس دونالد ترامب، منذ أشهر، التطبيق المملوك لشركة "بايتدانس" الصينية بالتجسس لحساب بكين من خلال جمع بيانات مستخدميه، من دون إبراز أدلة على ذلك.

ووصف ترامب التطبيق، في مرسوم صدر في 6 غشت المنصرم، بأنه خطر على "الأمن القومي" معلنا حظر نشاطه في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمجموعة أمريكية.

وأمهل القاضي كارل نيكولز، الخميس، الحكومة 24 ساعة لتمديد المهلة أو تبرير موقفها؛ لكن إدارة ترامب تمسكت بقرارها، وفق وثيقة وجهت الجمعة إلى القضاء.

وبما أن ملكية "تيك توك" لم تنتقل إلى شركة أمريكية استجابة لمطلب ترامب، فلن يعود من حق نظامي التشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل" و"آي أو إس" التابع لـ"آبل" عرض التطبيق على منصاتهما للتنزيل في الولايات المتحدة، ما لم يحكم القاضي بغير ذلك.

ورفض "تيك توك" التعليق على القضية الراهنة.

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