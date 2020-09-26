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"كذبة" الانتماء إلى "داعش" تجر شخصا إلى الاعتقال في كندا

"كذبة" الانتماء إلى "داعش" تجر شخصا إلى الاعتقال في كندا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 26 شتنبر 2020 - 16:32

أعلنت الشرطة الكندية، يوم الجمعة، أنّها اعتقلت رجلًا تردد أنه كذب بشأن قيامه بدور في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وقيامه بعمليات قتل مثل الإعدام.

وأفادت شبكة "سي بي سي" الكندية بأن شهروز شودري كان ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، في عام 2016، منشورات عن توّرطه مع "داعش".

وقال شودري (25 عاما) لشبكة "سي بي سي"، في ذلك العام، إنه عمل كمنفذ لأعمال "داعش" وشهد عمليات جلد وقطع للرؤوس وصلب بشكل منتظم.

في بث صوتي لصحيفة "نيويورك تايمز" عن الخلافة، قدم الشاب روايات عن إطلاق النار على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدين في مؤخرة الرأس؛ ولكن هذه التصريحات، وفقا لشرطة الخيالة الكندية الملكية، كانت كاذبة.

وبعد التحقيق، وجهت الشرطة إلى شهروز شودري تهم الاحتيال فيما يتعلق بنشاط إرهابي.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المتهم "زعم أنه سافر إلى سوريا في عام 2016 للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وارتكب أعمالا إرهابية. وتم نشر المقابلات في وسائل إعلامية متعددة، وبثت على محتوى صوتي وظهر في فيلم وثائقي تلفزيوني؛ وهو ما أثار مخاوف بين الكنديين بشأن السلامة العامة".

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