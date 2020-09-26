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فلاّح يزرع نبات "القنب الهندي" المخدر لتغذية الدجاج

فلاّح يزرع نبات "القنب الهندي" المخدر لتغذية الدجاج
هسبريس- د. ب. أ
السبت 26 شتنبر 2020 - 21:09

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على مزارع يزرع أكثر من 300 شجيرة من نبات القنب المخدر وسط حديقة البرتقال الخاصة به، قال إنه كان يقوم بتغذية دجاجه بهذه النباتات، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية فيتنامية اليوم السبت.

وقالت الشرطة في منطقة دلتا نهر الميكونج، الواقعة على بعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من مدينة هوشي منه، إن المزارع بوي دوك هوا، البالغ من العمر 42 عاما، قام بزراعة 304 نبتات من القنب المخدر.

وأخبر المزارع السلطات المحلية بأنه اشترى البذور من صديق وبدأ في زراعة النباتات، التي وصل ارتفاعها بالفعل إلى 1,5 متر، قبل شهرين. وأضاف أن الهدف كان وقاية دواجنه من الإصابة بالمرض.

يذكر أن نبات القنب محظور في فيتنام. ويمكن أن يواجه صغار مزارعي هذه النبتة غرامة تتراوح بين 80 و215 دولارًا، بينما يمكن أن تتم معاقبة المزارعين الذين يزرعون كميات أكبر بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات.

وصادرت الشرطة شجيرات القنب المضبوطة وتواصل تحقيقاتها مع المزارع الموقوف.

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