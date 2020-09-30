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كُتّاب وآراء
"خميرة الخبز" تكشف عن الإصابة بـ"كورونا" في 15 دقيقة
يعمل باحثون أستراليون على اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يستغرق 15 دقيقة باستخدام خميرة الخبز كمكون رئيسي.
ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "شينغ تكنولوجيز" تمويلا قدره 1.5 مليون دولار أسترالي (1.07 مليون دولار أمريكي) للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون اليوم الأربعاء إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل.
وقال كبير الباحثين يادفير غريوال إنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة، اعتمادًا على شدة الإصابة.
وأوضح أن الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس.
ويمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق.