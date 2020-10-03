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الرئيسية | منوعات | "جائحة كورونا" تتسبب فى زيادة المواليد .. هذه أسباب

"جائحة كورونا" تتسبب فى زيادة المواليد .. هذه أسباب

"جائحة كورونا" تتسبب فى زيادة المواليد .. هذه أسباب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 03 أكتوبر 2020 - 12:31

توقعت مفوضية حكومية، السبت، إنجاب 214 ألف طفل إضافي فى الفلبين بنهاية العام الجاري، بعد فشل الكثير من الأمهات فى استخدام وسائل منع الحمل خلال فترة الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر خوان انطونيو بيريز المدير التنفيذى لمفوضية السكان أن المواليد الجديدة تأتي إضافة لعدد المواليد الذى كان متوقعا من قبل وهو1.7 مليون طفل بنهاية العام.

وأوضح بيريز أن هذه التوقعات تقوم على أساس حقيقة أن 600 ألف إمرأة فشلت فى الحصول على أقراص منع الحمل خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا بجزيرة لوزون ومناطق أخرى عالية الخطورة فى البلاد فى شهر مارس.

وقال:"إننا نراقب عن كثب التأثير المحتمل لإجراءات الإغلاق على السكان".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس بلغ 319 ألفا و330 حالة مع تسجيل 2674 حالة جديدة، يوم السبت، وبلغ عدد وفيات كورونا 5678 حالة بزيادة 62 حالة.

وخففت الفلبين إجراءات قيود كورونا منذ شهر يونيو الماضي وسمحت بإعادة فتح بعض المواقع السياحية فى محاولة لدعم الاقتصاد المحلى الذى شهد ركودا خلال الربع الثانى من العام.

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