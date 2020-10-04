مرض الحساسية التلامسية لدى الأطفال .. الأعراض والأسباب

هسبريس - د.ب.أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن ملامسة الأطفال لبعض المواد قد تؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لديهم فيما يعرف بالحساسية التلامسية.

وأوضحت الرابطة أن أبرز المواد المسببة للحساسية التلامسية هي اللينالول والنيكل والكوبالت والفورمالديهايد، علما بأن اللينالول يوجد في مستحضرات التجميل، بينما يوجد النيكل في الحُلي المقلدة. أما الكوبالت فيوجد في المصنوعات الجلدية، في حين يوجد الفورمالديهايد في مواد التعقيم والمواد اللاصقة للأخشاب.

وتتمثل أعراض الحساسية التلامسية في احمرار الجلد وتورمه والبثور والحكة والحرقان.

وعند الاشتباه في إصابة الطفل بالحساسية التلامسية ينبغي استشارة الطبيب على الفور لإجراء اختبار حساسية بواسطة اللاصقات مثلا لتحديد المادة المسببة للحساسية والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للأطفال المصابين بالصدفية والتهاب الجلد العصبي بصفة خاصة؛ نظرا لأن الحساسية التلامسية تتسبب في تفاقم المتاعب لديهم.