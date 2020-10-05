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حكومة سنغافورة تمنح المال للأزواج الراغبين في الإنجاب

حكومة سنغافورة تمنح المال للأزواج الراغبين في الإنجاب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 14:07

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أنه من المقرر أن تقوم سنغافورة بتقديم مبلغ من المال، يدفع لمرة واحدة، لدعم الأزواج الذين يرغبون في الإنجاب، في محاولة لتخفيف العبء المالي عنهم في ظل ما تشهده البلاد من تسريح للعمالة وخفض للأجور بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء، هنج سوي كيت، قوله أمام البرلمان اليوم الإثنين: "لقد تلقينا ردود فعل تفيد بأن فيروس كورونا /كوفيد-19/ تسبب في تأجيل بعض الراغبين في الإنجاب لتلك الخطط".

وأضاف المسؤول ذاته: "سنقدم دعما إضافيا لحديثي الولادة، يدفع لمرة واحدة، للمساعدة في النفقات خلال هذه الفترة".

ولم يذكر هينج بصورة فورية أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراء، أو كيفية تنفيذه، مشيرا إلى أن التفاصيل سوف تعلن في وقت لاحق.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع معدل الخصوبة في سنغافورة إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام سنة 2018، كما ظل معدل 14،1 طفل لكل امرأة دون تغيير العام الماضي.

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