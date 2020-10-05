منظمة الصحة العالمية: إصابة 10% من سكان العالم بفيروس كورونا

هسبريس - د .ب .أ

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن مئات الملايين ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الإصابات، وهو نحو 35 مليون مصاب.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحة بالمنظمة للمجلس التنفيذي اليوم في جنيف: "أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا".

وأضاف رايان أن عدد المصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية، وزاد: "رغم أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير من العدد المعلن عنه، تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليست لديهم أجسام مضادة، ومازالوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس".