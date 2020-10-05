24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وتيرة إنشاء المقاولات تتراجع بجهة الدار البيضاء (5.00)

  2. عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)

  3. تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)

  4. رئيس البرلمان الأوروبي يشيد بالمبادرات المغربية (5.00)

  5. بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منوعات | منظمة الصحة العالمية: إصابة 10% من سكان العالم بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: إصابة 10% من سكان العالم بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: إصابة 10% من سكان العالم بفيروس كورونا
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 14:16

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن مئات الملايين ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الإصابات، وهو نحو 35 مليون مصاب.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحة بالمنظمة للمجلس التنفيذي اليوم في جنيف: "أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا".

وأضاف رايان أن عدد المصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية، وزاد: "رغم أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير من العدد المعلن عنه، تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليست لديهم أجسام مضادة، ومازالوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.