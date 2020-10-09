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تحذير يربط بين "أدوية التبول" والتأثير السلبي على الذاكرة

تحذير يربط بين "أدوية التبول" والتأثير السلبي على الذاكرة
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:25

قالت الرابطة الألمانية لكبار السن إن الأدوية المضادة للكولين، والتي تعمل على الحد من الرغبة الملحة في التبول، قد يكون لها أثر سلبي على أداء الذاكرة.

وأوضحت الرابطة أن هذه الأدوية تعمل على تثبيط المادة الكيميائية "أسيتيل كولين"، ومن ثم إصلاح خلل نقل الإشارة بين المخ وعضلة المثانة، وذلك من أجل الحد من الرغبة الملحة في التبول وزيادة سعة المثانة.

وأضافت الرابطة أن مادة "أسيتيل كولين" لا توجد في المثانة فقط، بل في كل المواضع، التي توجد بها خلايا عصبية أيضا، كالمخ مثلا. لذا قد تؤثر الأدوية المضادة للكولين، التي تصل إلى الجهاز العصبي المركزي عبر الحاجز الدموي الدماغي، بالسلب على أداء الذاكرة.

لذا يتعين على كبار السن بشكل عام ومرضى الخرف والباركنسون (الشلل الرعاش) بشكل خاص تجنب الأدوية المضادة للكولين.

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