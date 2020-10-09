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كُتّاب وآراء
سمك السلمون يحمي قلبك ودماغك من الآفات الصحية القاتلة
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن سمك السلمون يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يحمي من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
وأوضحت الجمعية أن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة مثل حمض "الإيكوسابنتاينويك" وحمض "الدوكوساهكساينويك"، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد وخفض ضغط الدم المرتفع وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
لذا تنصح الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا، مع مراعاة تناول نحو 70 جراما من الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة.