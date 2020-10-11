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كُتّاب وآراء
علماء: الأوراق النقدية تحمل فيروس "كورونا" لأربعة أسابيع
كشفت دراسة حديثة عن أنه بإمكان فيروس كورونا المستجد البقاء على الأوراق النقدية أربعة أسابيع.
وأوضحت الدراسة، الصادرة عن المركز الأسترالي للتأهب لمواجهة الأمراض، أن الفيروس قد يظل معديا لأسابيع على الأوراق النقدية والزجاج، والأسطح الشائعة الأخرى.
وكشفت أيضا أن الفيروس يمكن أن يبقى 28 يوما على الأسطح الملساء، مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول والأوراق النقدية البلاستيكية، في درجة حرارة الغرفة أو 20 درجة مئوية، بينما البقاء يصل إلى 17 يوما عند فيروس الأنفلونزا.
وقالت ديبي إيجلز، نائبة مدير المركز المذكور، "تُظهر نتائجنا أن الفيروس يمكن أن يظل معديا على الأسطح لفترات طويلة، مما يعزز الحاجة إلى ممارسات كغسل الأيدي بانتظام وتطهير الأسطح".