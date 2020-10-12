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فقدان الوزن غير المبرر في الكِبر .. أسباب وحلول‎

فقدان الوزن غير المبرر في الكِبر .. أسباب وحلول‎
زابينا مويتر من برلين*
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 13:29

يتعين على كبار السن أخذ فقدان الوزن غير المبرر على محمل الجد؛ نظرا لأنه ينذر بالإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ويمكن مواجهة فقدان الوزن من خلال التغذية الغنية بالبروتينات والأملاح والفيتامينات.

وأوضح البروفيسور راينر فيرت أن فقدان الوزن غير المبرر لدى كبار السن يرجع لأسباب عدة مثل داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية والأمراض العصبية مثل الباركنسون والخرف وصعوبات البلع وعدم ثبات طقم الأسنان البديلة.

وأضاف أخصائي طب الشيخوخة الألماني أن فقدان الوزن غير المبرر قد يرجع إلى فقدان الشهية كأثر جانبي لبعض الأدوية أو لأسباب نفسية كالاكتئاب.

وبالإضافة إلى ذلك قد ينذر فقدان الوزن غير المبرر لدى كبار السن بالإصابة بأحد الأورام.

عواقب وخيمة

ومن جانبه، أشار البروفيسور ماتياس باناش إلى أن فقدان الوزن غير المبرر لدى كبار السن قد تترتب عليه عواقب وخيمة؛ حيث يرتفع خطر التعرض للسقوط، والذي قد يجبر المريض على البقاء في المستشفى لفترات طويلة.

وأضاف أخصائي طب الباطنة الألماني أن فقدان الوزن يدق ناقوس الخطر في حالة فقدان أكثر من 10% من وزن الجسم في غضون نصف عام.

وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الوزن غير المبرر لدى كبار السن، ومن ثم الخضوع للعلاج المناسب.

تغذية غنية بالبروتينات

وينصح البروفيسور فيرت كبار السن بمواجهة ضمور العضلات من خلال التغذية الغنية بالبروتينات سواء كانت حيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب أو نباتية كالبازلاء والعدس.

وتحتاج القوة العضلية أيضا إلى المعادن والفيتامينات؛ لذا يتعين على كبار السن تناول الخضروات والفواكه الطازجة والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والزيوت الصحية كزيت الزيتون.

ويمكن مواجهة فقدان الشهية من خلال إضافة التوابل والبهارات إلى الطعام وتزيين الطعام وتناول الطعام مع الأصدقاء والأهل.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في إمداد الجسم بالعناصر المغذية الضرورية، فيمكن حينئذ اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

*د.ب.أ

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