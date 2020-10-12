24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- فقدان الوزن غير المبرر في الكِبر .. أسباب وحلول
- لماذا يتأخر طفلك في الكلام؟
- الأمريكيان ميلغروم وويلسون يفوزان بنوبل للاقتصاد
- خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021
الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" (5.00)
عدم احترام دفاتر تحملات مقالع الرمال يُلحق الضرر بالمغاربة والطبيعة (5.00)
- شركة "إفريقيا": من غير المنطقي أن تتضاعف أرباحنا وقت الأزمة - (207)
- في سيناريو مثير .. الحافيظي يقود الرجاء للتتويج بلقب البطولة - (129)
- رصيف الصحافة: 5 مليارات تكلفة 100 "مرحاض ذكي" بالبيضاء - (85)
- غضب موريتانيا يطرد عناصر البوليساريو من معبر الكركرات مع المغرب - (67)
- تغيير "الجمعة يوم الاقتراع" يلاقي إجماعا حزبيا وينتظر قرارا ملكيا - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لماذا يتأخر طفلك في الكلام؟
يعاني بعض الأطفال من تأخر الكلام. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة قالت أخصائية التخاطب الألمانية ميلينا هاجيمان إن تأخر الطفل في الكلام ليس له أسباب واضحة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمستوى التعليمي والثقافي للأهل أو معدل قراءة الوالدين للقصص والحكايات لأطفالهم.
وأوضحت هاجيمان أنه يمكن اعتبار الطفل يتحدث بشكل متأخر إذا كانت ثروته اللغوية أقل من 50 كلمة في عمر عامين ولا يستطيع بناء جمل تتألف من كلمتين.
وأضافت أخصائية التخاطب الألمانية أن السبب في ذلك قد يرجع إلى مشكلة في السمع أو إعاقة أخرى، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب أولا لاستبعاد أية أسباب عضوية.
وأشارت هاجيمان إلى أن الثروة اللغوية للطفل حتى عمر 18 شهرا تبلغ في المتوسط 50 إلى 150 كلمة، وفي عمر 3 سنوات يتمكن الطفل من تكوين جمل تتألف من عدة كلمات ويكون بمقدوره التعبير عن كل ما يرغب في قوله.
وإلى جانب العلاج لدى أخصائي تخاطب، يمكن للوالدين مساعدة الطفل من خلال قراءة القصص سويا في شكل حوار، مع مراعاة الجانب النفسي للطفل من خلال الصبر عليه وعدم توبيخه أو الضغط عليه.