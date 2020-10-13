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الرئيسية | منوعات | فوائد الرمان الصحية .. يقوّي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم

فوائد الرمان الصحية .. يقوّي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم

فوائد الرمان الصحية .. يقوّي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:16

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الرمان يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد لصحة القلب والمفاصل من ناحية ويعمل على تنشيط الذهن من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن الرمان يعمل على خفض مستوى الكوليسترول بشكل واضح، والذي يتسبب بدوره في تكلس الشرايين، وبالتالي الإصابة بالأزمات القلبية.

كما أن تناول الرمان بانتظام يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، والذي يندرج ضمن أهم عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعد الرمان صديقا لمرضى التهاب المفاصل بفضل تأثيره المثبط للالتهابات؛ حيث تحد مضادات الأكسدة الموجودة بالرمان من العمليات الالتهابية، مما يسهم في تخفيف المتاعب إلى حد كبير.

وتعمل مضادات الأكسدة أيضا على تقوية جهاز المناعة؛ حيث إنها ترفع قدرة الخلايا على مواجهة البكتيريا والفيروسات.

ويعد الرمان منجما للمعادن؛ حيث إنه غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه غني بفيتامين C.

ومن ناحية أخرى، أثبتت بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تحسين قدرة الذاكرة اللغوية والبصرية لدى كبار السن بشكل واضح.

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