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وكالة الفضاء الدولية تعاني من انخفاض الضغط الجوي رغم سد ثقب

وكالة الفضاء الدولية تعاني من انخفاض الضغط الجوي رغم سد ثقب
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 17:47

تمكن رواد الفضاء من إجراء إغلاق مؤقت للتسرب الذي حدث في محطة الفضاء الدولية، ورغم ذلك لا يزالون يعانون من وجود مشاكل في المحطة.

وقال رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس": "لا يزال الضغط الجوي ينخفض، ولكن ليس بالسرعة السابقة".

ويسعى طاقم المحطة حاليا إلى سد الثقب الذي أصابها، على نحو أفضل، مع مراقبة الموقف.

وقال إيفانيشين، مشيرا إلى زملائه الأمريكيين: "ربما يتعين علينا استخدام الرقع القماشية التي بحوزة زملائنا، فهي أكثر فاعلية".

واكتشف الرواد الثقب أمس الخميس بعد بحث استمر أسابيع.

كان الرواد استخدموا كيس عبوة شاي تمكن في حالة انعدام الوزن من التوجه إلى الجزء الذي لا يتمتع بالغلق المحكم ويحدث التسريب من خلاله، وتم إغلاقه بشريط لاصق.

وكانت وحدة زفيزدا الروسية بالمحطة الدولية عانت يوم الأربعاء الماضي من نقص في إمدادات الأكسجين أيضا، غير أن الإمدادات كانت على ما يرام في أجزاء أخرى من المحطة، البالغ عمرها الآن أكثر من عشرين عاما.

وإضافة إلى ذلك، تصاعد دخان بسيط من أحد الأجهزة خلال تجربة في القسم الروسي، وتم فصل التيار عنه.

ويوجد حاليا ستة رواد فضاء على متن المحطة، ومن المقرر أن يعود ثلاثة منهم إلى الأرض يوم الخميس المقبل.

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