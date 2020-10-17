أم تقتل بناتها الثلاثة وتستدعي الشرطة قبل محاولة الانتحار

هسبريس - د.ب.أ

جرى السبت إلقاء القبض على سيدة في العاصمة النمساوية فيينا بعدما استدعت الشرطة وابلغتها أنها قتلت بناتها الثلاث.

وقالت الشرطة في بيان إنه لدى وصول رجالها إلى شقة السيدة في وقت مبكر من صباح السبت، عثروا على صغيرتين، ثمانية أشهر وثلاث سنوات، وقد فارقتا الحياة بالفعل.

وجرى على نحو عاجل نقل الثالثة، التي تبلغ من العمر تسع سنوات، إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، ولكن محاولات الأطباء باءت بالفشل.

وأفاد متحدث باسم الشرطة النمساوية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بإنه وفقا لتحقيقات أولية، يرجح أن البنات الثلاثة قتلن خنقا، بينما قالت الأم للشرطة إنها تريد أن تنتحر.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء قتل الصغيرات. وأوضح المتحدث أن والد البنات يعيش بمفرده في فيينا.