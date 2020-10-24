رئيس الشرطة الألمانية: الثوم يحقق التباعد الاجتماعي!

هسبريس - د.ب.أ

ناشد رئيس الشرطة الاتحادية بألمانيا، ديتر رومان، العاملين بالشرطة حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، في ظل تزايد عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقال رومان مازحا: "عليكم بتناول ثلاثة فصوص من الثوم يوميا، فهذا لا يساعد في مكافحة فيروس "كورونا" بشكل مباشر، ولكنه يضمن عدم اقتراب أحد منك أكثر من اللازم".

وأضاف رئيس الشرطة الاتحادية بألمانيا في رسالة بالفيديو وجهها إلى ضباط الشرطة، اليوم الجمعة، أن هناك 136 موظفا ثبتت إصابتهم بالفيروس مؤخرا.

ووفقا لما قاله رومان، فإن 1574 من ضباط الشرطة الاتحادية يخضعون حاليا للحجر الصحي كإجراء احترازي.

وقال رئيس الشرطة الاتحادية بألمانيا محذرا: "إذا فشلنا سيطفأ النور"، مبينا أن العاملين بالشرطة الاتحادية لديهم واجب البقاء أصحاء، "وينطبق هذا على مستوى مجال التعامل الخاص".

وأضاف أن هذا المجال يتضمن مخاطر على عمل هؤلاء. وناشد العاملين معه قائلا: "تجنبوا العدوى بسبب العواقب المحتملة على المدى البعيد."

وفي نهاية هذا الأسبوع ستساعد الشرطة الاتحادية بتقديم 500 من أفرادها للمساعدة في تطبيق قواعد "كورونا" بمدينة برلين.