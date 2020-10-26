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الرئيسية | منوعات | هل القهوة تسحب الماء من الجسم؟‎

هل القهوة تسحب الماء من الجسم؟‎

هل القهوة تسحب الماء من الجسم؟‎
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 02:08

يعتقد البعض أن القهوة لها تأثير مدر للبول بفعل الكافيين الموجود بها، وهو ما يلزم من يشربها بتناول كوب من الماء بعدها للتعويض، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أنه لا يضر شرب كوب من الماء بعد فنجان القهوة، لكن هذا ليس ضروريا، فبالنسبة للعديد من الأشخاص، تساهم القهوة بشكل كبير في إجمالي استهلاكهم اليومي من المياه؛ حيث يتم احتسابها ضمن توازن السوائل، تماما مثل أي مشروب آخر، على سبيل المثال كوب عصير أو كوب شاي.

صحيح أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير مدر للبول، وتؤثر كل من كمية الكافيين وتكرار تناول القهوة على ذلك، إلا أن هذا التأثير وقتي وأقل وضوحا مع الاستهلاك المنتظم للقهوة.

ونظرا لتأثيرها المحفز على القلب والدورة الدموية، لا ينبغي استخدام القهوة لإرواء العطش أو أن تحل في ذلك محل المياه المعدنية ومياه الشرب وغيرها من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ومع ذلك، ليس هناك ما يمنع من الاستهلاك المعتدل بما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يوميا.

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