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تعرف على أسباب انتفاخات البطن!‎

تعرف على أسباب انتفاخات البطن!‎
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:14

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن المجهود الكبير الذي يبذله الكثيرون في رحلة البحث عن بطن مسطحة من تعديل النظام الغذائي، وممارسة الكثير من الرياضة، إلا أنهم يصابون بخيبة أمل وخاصة عند المعاناة من انتفاخات البطن، وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه الانتفاخات قد تكون نتيجة عادات غذائية غير صحيحة يمكن معالجتها بمجرد الإقلاع عنها.

وجبة الغداء المحتوية على الخضراوات

قد يكون الخس والخضراوات في وقت الغداء، التي يلجأ إليه الكثيرون لقلة السعرات الحرارية بها هو سبب انتفاخ البطن وإزعاج المعدة؛ حيث إن اللفت والفاصوليا والبصل وبعض الحبوب تتكون إلى حد كبير مما يسمى الفركتانز، الذي لا يمكن هضمه في الأمعاء الدقيقة ويتم نقله على الفور إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم تكسيرها بعد ذلك بواسطة البكتيريا، وهذا هو المكان الذي تتشكل فيه الغازات.

فاكهة التحلية

يمكن تناول سلطة الفواكه بدلا عن أطباق الحلوى والشوكولاتة بعد الغداء، وعلى الرغم من أنها مليئة بمكونات جيدة وأكثر صحة بكثير من الحلوى المليئة بالسكر الصناعي، إلا أنها قد تكون مسؤولة أيضا عن انتفاخ البطن، فحتى لو كان الفركتوز سهل الهضم، تظل المعدة مشغولة للغاية.

حليب الجوز

قد تتسبب منتجات الألبان أو حليب الجوز أيضا في انتفاخ المعدة.

مضغ العلكة

يتسبب مضغ العلكة في مشاكل بالجهاز الهضمي وانتفاخ المعدة، وذلك بسبب ابتلاع الكثير من الهواء الزائد وإفراز المعدة للحمض المفرز بشكل غير ضروري بالمرة لأنها توهمت بحركة الفكين أن هناك طعام يمضغ وسوف ينتقل إليها.

القهوة

قد تتسبب القهوة في الانتفاخات لأنها تثير الجهاز الهضمي وتسبب في عدم الراحة في المعدة أيضا.

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