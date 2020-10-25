24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- تفويت المقاولات العمومية يضخ إيرادات بالمليارات في ميزانية الدولة
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- "مغاربة العالم" يطالبون الحكومة بالسّماح لعائلاتٍ بمغادرة المملكة
أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)
عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
رصيف الصحافة: "إقامة إيكولوجية" ببنجرير تستقبل "الأمير الطالب" (1.67)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (116)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (116)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (77)
- أكادير ترسّم "اللوغو" الجديد .. ونشطاء يهددون باللجوء إلى القضاء - (75)
- جماعة الدار البيضاء تشيد 640 مرحاضا بمبلغ مليار و408 ملايين - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعرف على أسباب انتفاخات البطن!
أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن المجهود الكبير الذي يبذله الكثيرون في رحلة البحث عن بطن مسطحة من تعديل النظام الغذائي، وممارسة الكثير من الرياضة، إلا أنهم يصابون بخيبة أمل وخاصة عند المعاناة من انتفاخات البطن، وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه الانتفاخات قد تكون نتيجة عادات غذائية غير صحيحة يمكن معالجتها بمجرد الإقلاع عنها.
وجبة الغداء المحتوية على الخضراوات
قد يكون الخس والخضراوات في وقت الغداء، التي يلجأ إليه الكثيرون لقلة السعرات الحرارية بها هو سبب انتفاخ البطن وإزعاج المعدة؛ حيث إن اللفت والفاصوليا والبصل وبعض الحبوب تتكون إلى حد كبير مما يسمى الفركتانز، الذي لا يمكن هضمه في الأمعاء الدقيقة ويتم نقله على الفور إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم تكسيرها بعد ذلك بواسطة البكتيريا، وهذا هو المكان الذي تتشكل فيه الغازات.
فاكهة التحلية
يمكن تناول سلطة الفواكه بدلا عن أطباق الحلوى والشوكولاتة بعد الغداء، وعلى الرغم من أنها مليئة بمكونات جيدة وأكثر صحة بكثير من الحلوى المليئة بالسكر الصناعي، إلا أنها قد تكون مسؤولة أيضا عن انتفاخ البطن، فحتى لو كان الفركتوز سهل الهضم، تظل المعدة مشغولة للغاية.
حليب الجوز
قد تتسبب منتجات الألبان أو حليب الجوز أيضا في انتفاخ المعدة.
مضغ العلكة
يتسبب مضغ العلكة في مشاكل بالجهاز الهضمي وانتفاخ المعدة، وذلك بسبب ابتلاع الكثير من الهواء الزائد وإفراز المعدة للحمض المفرز بشكل غير ضروري بالمرة لأنها توهمت بحركة الفكين أن هناك طعام يمضغ وسوف ينتقل إليها.
القهوة
قد تتسبب القهوة في الانتفاخات لأنها تثير الجهاز الهضمي وتسبب في عدم الراحة في المعدة أيضا.