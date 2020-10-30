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الرئيسية | منوعات | حشود غاضبة تضرب رجلا حتى الموت بتهمة تدنيس القرآن

حشود غاضبة تضرب رجلا حتى الموت بتهمة تدنيس القرآن

حشود غاضبة تضرب رجلا حتى الموت بتهمة تدنيس القرآن
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 14:06

أعلنت الشرطة في بنغلادش أن مئات الأشخاص قتلوا رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، الخميس، بعدما قاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جسده.

وأوضحت الشرطة أن الحشد قام بسحب رجلين كانا محتجزين لديها بهدف حمايتهما، بعد اتهامهما بالدوس على مصحف في المسجد الرئيسي في المدينة قرب الحدود مع الهند.

وقال عبيدة سلطانة، قائد شرطة المنطقة، لوكالة فرانس برس: "ضربوا رجلا حتى الموت قبل أن يحرقوا جثته"، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار.

واقتحم أكثر من ألف شخص مركزا تابعا للبلدية حيث كان الرجلان محتجزين.

وحاولت الشرطة تهدئة الحشد، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عاما وإحراق المركز. وأحرقت جثة الرجل في الشارع.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حرية رسم النبي محمد بشكل كاريكاتوري.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لفرنسا هذا الأسبوع في العاصمة دكا وفي مدينة تشيتاغونغ الساحلية. كما أطلقت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة.

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