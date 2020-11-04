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كُتّاب وآراء
ما أسباب نزيف الأذن؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن نزيف الأذن له أسباب عدة، منها وجود جسم غريب في الأذن أو الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى أو ارتفاع ضغط الدم.
وأضافت الرابطة أن نزيف الأذن قد يرجع سببه إلى جرح طبلة الأذن الناجم عن ارتطام الأذن أو ارتجاج المخ، كما أنه قد ينذر أيضا بالإصابة بأحد الأورام.
لذا يجب في كل الأحوال استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نزيف الأذن، خاصة في حال حدوثه بشكل متكرر مع الشعور بآلام شديدة، وذلك لتجنب المضاعفات الخطيرة المتمثلة في السكتة الدماغية إذا كان النزيف سببه ارتجاج المخ أو الأزمة القلبية إذا كان النزيف سببه ارتفاع ضغط الدم أو تدهور حاسة السمع أو حتى الإصابة بالصمم.