نقص الفيتامينات يؤدي إلي مضاعفات لدى مرضى الربو‎

هسبريس - متابعة

حذرت مؤسسة الرئة الألمانية من أن نقص بعض الفيتامينات يؤدي إلي مضاعفات لدى مرضى الربو.

وأوضحت المؤسسة أن المرضى، الذين يعانون من نقص فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك، أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الربو وأزماته المتكررة.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال والفلفل والبروكلي وكرنب بروكسيل، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الكبدة والجزر والكرنب الأخضر. أما المصادر الغذائية لحمض الفوليك فتتمثل في البقوليات والمكسرات والخضروات الورقية كالسبانخ.

ويتعين على مرضى الربو أيضا تجنب الأطعمة المحتوية علي نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة؛ نظرا لأن هذه الأطعمة تسبب حساسية مفرطة لمرضى الربو والحساسية، مما قد يؤدي إلي حدوث مضاعفات خطيرة وانقطاع التنفس.