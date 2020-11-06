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كُتّاب وآراء
الاستخبارات الروسية: فيروس "كورونا" ليس صنيعة الإنسان
صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، الجمعة، بأن بلاده تنطلق من حقيقة أن فيروس كورونا المستجد جاء من فعل الطبيعة، مؤكدا أن موسكو لا تملك بيانات موثوقة تفيد بأن الفيروس تم تخليقه.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية،اليوم الجمعة: "لا توجد بيانات موثقة تفيد بأن هذا (الفيروس) جاء نتاج أيدي البشر وذكاء الانسان، لذلك نميل إلى الاعتقاد بأن هذا من نتاج الطبيعة".
وأضاف أن أصل فيروس كورونا بالنسبة للعلماء الروس المنخرطين في مكافحة العدوى، ليس أساسيا، موضحا أنه "ليس حالة حرجة، أنهم يصنعون الأدوية ويصنعون اللقاحات ويعالجون المرضى".
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى إطلاعه على أدلة تُرجع نشأة فيروس كورونا إلى مختبر صيني.
ورفضت الصين نظرية تخليق الفيروس في المختبر وانتقدت تعامل الولايات المتحدة مع أزمة "كوفيد -19".
وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر غشت الماضي، هو "سبوتنيك في"، ،ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، كما سجلت لقاحا ثانيا أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا"و يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.