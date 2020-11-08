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كُتّاب وآراء
هذه الأغذية ممنوعة على مرضى النقرس
قال المركز الاتحادي للتغذية إن بعض الأغذية ممنوعة على مرضى النقرس، ألا وهي الأغذية المحتوية على مركبات "البيورين" مثل اللحوم والنقانق والأحشاء وبعض أصناف البقوليات كالبازلاء والعدس والفاصولياء البيضاء.
وينبغي أيضا الإقلال من الدهون، وذلك بتجنب الوجبات الدسمة، مع مراعاة شواء الأطعمة أو طهيها على البخار بدلا من تحميرها. كما ينبغي شرب كمية كافية من الماء بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات يوميا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على إنقاص الوزن والإقلاع عن الخمر وتجنب الحميات الغذائية الصارمة والصيام الصارم.
يُشار إلى أن النقرس يندرج ضمن أمراض الأيض، وهو يحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في آلام شديدة بالمفاصل، خاصة إصبع القدم الكبير.