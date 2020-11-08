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شاب عشريني متوفى دماغيا ينقذ حياة 5 أشخاص بزراعة أعضائه

شاب عشريني متوفى دماغيا ينقذ حياة 5 أشخاص بزراعة أعضائه
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 نونبر 2020 - 23:52

قالت تقارير إعلامية سعودية أن شابا سعوديا متوفى دماغيا جرءا تعرضه لحادث سير أنقذ حياة 5 أشخاص، في المملكة بتبرعه باعضائه .

والشاب البالغ 24عاما، وكان متوفيا دماغيا في المستشفى، عندما قررت عائلته التبرع بجميع أعضائه من خلال إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بحسب الصحف السعودية الإلكترونية.

وقامت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لخمسة مرضى، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 23 شهرا، يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وبلغ عدد الفرق الطبية التي شاركت بشكل مباشر في العمليات الخمس، نحو 70 متخصصا في الجراحة والتخدير والتمريض والمختبرات والأشعة، و7 غرف عمليات، بجانب الإدارات اللوجستية الداعمة الأخرى.

وأنشأت السعودية موقعا للتبرع بالأعضاء؛ بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.

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