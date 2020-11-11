24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)

  2. ثروة بلحسن.. الرأسمال الأمازيغي النبيل (5.00)

  3. دَواكَ فِيكَ (5.00)

  4. ما بعد انتخابات أمريكا (5.00)

  5. وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منوعات | أجهزة قياس "ثاني أكسيد الكربون" .. "سلاح سري" للقضاء على المرض‎

أجهزة قياس "ثاني أكسيد الكربون" .. "سلاح سري" للقضاء على المرض‎

أجهزة قياس "ثاني أكسيد الكربون" .. "سلاح سري" للقضاء على المرض‎
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:33

التهوية المنتظمة والصحيحة مهمة خلال جائحة فيروس كورونا. وفي حين أنها ليست مشكلة عندما يكون الجو حارا في الخارج، من المهم في الأيام الباردة ضمان أن لا تصبح الغرف شديدة البرودة عند التهوية أو فتح النوافذ بانتظام.

ويمكن لأجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون المساعدة، بحسب الرابطة المركزية لتجارة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات الألمانية. ويُنصح بتلك الأجهزة في الغرف التي يتواجد بها الكثير من الأشخاص، مثل الفصول الدراسية والمكاتب والمطاعم والمتاجر.

وعند ظهور إشارات باللونين الأصفر والأحمر، تحذر الأجهزة من وجود مستوى مرتفع من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وهذا يدل على وجود هواء خارج يحتوي على ممرضات محتملة.

ويمكن استخدام تلك الأجهزة في تحديد متى يحين تهوية المكان. ومن أجل تغيير كامل للهواء يجب فتح النافذة على آخرها لدقائق عدة.

وإذا ما كانت التهوية الكاملة للغرف على أساس منتظم غير ممكنة، تنصح الرابطة بنظام تهوية ذي مرشحات هواء خاصة بالإضافة إلى أجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون.

وحالما ترصد أجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون أن ثاني أكسيد الكربون في الهواء يرتفع عن القيمة الحاسمة، فتتحول إلى نظام التهوية. وهذا يستخرج الهواء من الغرفة في حين يسمح للهواء النظيف بالدخول في نفس الوقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.