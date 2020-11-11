24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مستشارو الرئيس بايدن .. مفتاح مستقبل علاقات المغرب وأمريكا
- الغوص عبر يوتيوب
- هذه الأدوية لها تأثير سلبي على سلامة القيادة!
- عائشة باشا .. متخصّصة في التواصل تواجه أمواج التطرف ببلجيكا
- هكذا تحارب القمل في رأس طفلك
"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)
وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)
- البوليساريو تدق طبول الحرب وتعلن "إغلاق الكركرات بشكل نهائي" - (167)
- مناوشات كلامية وتهديد بحمل السلاح .. "الكركرات" تهيّج الانفصاليين - (87)
- أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي - (83)
- تطورات ملتهبة في "الكركرات" تدفع الجيش الموريتاني إلى التأهب - (80)
- رصيف الصحافة: التلقيح ضد كورونا ينطلق بالمغرب في نهاية دجنبر - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ما أسباب التعرق الليلي؟
أوردت مجلة "أبوتيكين أومشاو" الألمانية أن التعرق الليلي له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الأسباب البسيطة للتعرق الليلي تتمثل في ظروف النوم غير المناسبة (فيما يتعلق بدرجة حرارة الغرفة ورطوبة الهواء والمفارش) وتناول أطعمة حريفة أو التدخين أو احتساء الخمر أو التوتر النفسي والخوف والقلق.
كما قد يرجع التعرق الليلي إلى أسباب خطيرة مثل التهاب الطبقة الداخلية للقلب والتهاب المفاصل الروماتويدي وفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري والسل وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم (اللوكيميا).
لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة نوبات التعرق الشديدة والمتكررة خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والآلام وفقدان الوزن.