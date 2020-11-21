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شخص يسلم الشرطة الألمانية حقيبة بها 130 ألف يورو وذهب وفضة

شخص يسلم الشرطة الألمانية حقيبة بها 130 ألف يورو وذهب وفضة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 21 نونبر 2020 - 21:29

عثر شخص في منتزه في مدينة فريدريشسهافن، أقصى جنوب ألمانيا، على حقيبة بها قرابة 130 ألف يورو وسلمها للشرطة.

وذكرت الشرطة أن الحقيبة كانت تحوي أيضا ذهبا وفضة، وتبين أن الحقيبة تخص رجل أعمال كان قد نسيها في المنتزه سهوا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يمكنه القول إذا كان الشخص، البالغ 32 عاما، قد حصل على مكافأة تسليم الشيء المفقود كما رفضت الشرطة الإدلاء بتفاصيل.

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