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كُتّاب وآراء
بعد فقد دام 23 عاما .. عرض لوحة للرسام كليمت في إيطاليا
تعود لوحة لرائد الفن الحديث النمساوي جوستاف كليمت للعرض مجددا في صالة فنية إيطالية اليوم السبت بعدما فُقدت لنحو 23 عاما.
وكانت لوحة "بورتريه سيدة" قد سُرقت من صالة ريتشي أودي جاليري في بياتشينزا بشمال إيطاليا في فبراير 1997 وتم العثور عليها في باحة نفس صالة العرض في ديسمبر 2019.
وكان بستانيون قد عثروا على اللوحة داخل تجويف محميا بباب معدني ومغطى بطبقات سميكة من نبات اللبلاب في باحة صالة العرض. وكانت ملفوفة بحقيبة بلاستيكية سوداء ويبدو أنها لم تتضرر.
وحول القرار الخاص باعادة عرض اللوحة للمشاهدين مجددا ،قال مدير الصالة ماسيمو فيراري في بيان ، أنه "هدية لمدينة بياتشنزا التي اختبرتها الجائحة التي ضربت بلادنا والعالم بأسره".
وتحتفل صالة عرض ريتشي أودي بالمناسبة بمراسم سوف تبث عبر الإنترنت نظرا لأن ساحات العروض الفنية الإيطالية مازالت مغلقة أمام الجمهور العام جراء فيروس كورونا.
وهذه اللوحة التي تم العثور عليها هي ضمن سلسلة من بورتريهات أنهاها كليمت في سنواته الأخيرة من حياته بين 1916 و1918. يشار إلى أن العمل مرسوم على بورتريه نسائي آخر من عام 1912.