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كُتّاب وآراء
ما أسباب جفاف البشرة في فصل الشتاء؟
أوردت مجلة "فرويندين" أن جفاف البشرة في الشتاء له أسباب عدة، أبرزها بطبيعة الحال برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الاستحمام بماء ساخن للغاية يندرج أيضا ضمن أسباب جفاف البشرة؛ حيث إنه يتسبب في تدمير طبقة الحماية الطبيعية للبشرة، مما يجعلها عُرضة للجفاف والحكة والقشور وحتى الالتهابات. لذا من الأفضل عدم الاستحمام كل يوم، مع مراعاة أن تكون درجة حرارة المياه معتدلة وليست ساخنة للغاية.
وقد يشير جفاف البشرة أيضا إلى نقص الفيتامينات. لذا ينبغي تناول الخضروات والفواكه بكثرة؛ حيث يعمل فيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يحول دون جفاف البشرة.
كما قد تكون العناية الخاطئة سببا لجفاف البشرة؛ حيث يتسبب وضع طبقة سميكة من كريمات العناية الليلية الغنية بالدهون في حدوث خلل بعملية التحكم الطبيعي في ترطيب البشرة. وبدلا من ذلك، ينبغي استعمال زيت وجه يسهل امتصاصه على مدار الليل، ثم تطبيق سيروم خفيف.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع جفاف البشرة إلى إكسسوارات الملابس الشتوية كالشال والقلنسوة والقفازات، والتي قد تتكاثر البكتيريا عليها بسبب عدم غسلها بانتظام؛ حيث يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا عبر اليد إلى الوجه مسببة الإصابة بالجفاف والبثور والحكة وحتى الالتهابات. لذا ينبغي غسل هذه الإكسسوارات جيدا بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.