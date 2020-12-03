24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية
- العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور
- زيتون: الإسلام السياسي عامل انقسام .. والثورة التونسية سُرقت
- اختفاء فيتامين سي
- عريضة تستعجل فتح المسارح والقاعات السينمائية
استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية (5.00)
تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة كورونا" (5.00)
مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" (5.00)
جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)
- دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" - (113)
- هل تتطور "الحرب الباردة" بين المغرب والجزائر إلى مواجهة شاملة؟ - (87)
- جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن - (76)
- بيت الزوجية أكثر الفضاءات احتضانا لممارسة التعنيف ضد المغربيات - (75)
- مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ممارسة الرياضة صباحا سبيلك للتمتع بالنشاط والحيوية
قالت العالمة الرياضية الألمانية يوهانا روب إن ممارسة الرياضة صباحا تعد وسيلة فعالة للتمتع بالنشاط والحيوية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، ومن ثم رفع درجة الاستعداد لبذل المجهود.
كما تساعد ممارسة الرياضة على إفراز الهرمونات "السيروتونين" و"الدوبامين" و"الإندورفين"، والتي تعمل على رفع مستوى التركيز من ناحية وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.
ولهذا الغرض تنصح روب بممارسة الرياضة باعتدال، مشيرة إلى أنه يكفي ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة صباحا لبدء اليوم بنشاط وحيوية، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث يتسبب ذلك في رفع مستوى هرمون التوتر "الكورتيزول" بالجسم.