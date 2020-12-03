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ممارسة الرياضة صباحا سبيلك للتمتع بالنشاط والحيوية

ممارسة الرياضة صباحا سبيلك للتمتع بالنشاط والحيوية
هسبريس- د.ب.أ
الخميس 03 دجنبر 2020 - 22:56

قالت العالمة الرياضية الألمانية يوهانا روب إن ممارسة الرياضة صباحا تعد وسيلة فعالة للتمتع بالنشاط والحيوية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، ومن ثم رفع درجة الاستعداد لبذل المجهود.

كما تساعد ممارسة الرياضة على إفراز الهرمونات "السيروتونين" و"الدوبامين" و"الإندورفين"، والتي تعمل على رفع مستوى التركيز من ناحية وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض تنصح روب بممارسة الرياضة باعتدال، مشيرة إلى أنه يكفي ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة صباحا لبدء اليوم بنشاط وحيوية، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث يتسبب ذلك في رفع مستوى هرمون التوتر "الكورتيزول" بالجسم.

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