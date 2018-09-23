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الرئيسية | منوعات | نداءات | أسرة شاكر تناشد الملك محمد السادس لإنقاذ طفلها

أسرة شاكر تناشد الملك محمد السادس لإنقاذ طفلها

أسرة شاكر تناشد الملك محمد السادس لإنقاذ طفلها
هسبريس من الرباط
الأحد 23 شتنبر 2018 - 08:10

يعاني الطفل محمد شاكر، البالغ من العمر 8 سنوات، والمنحدر من دوار وامسكت بجماعة "تولوكت" التابعة لعمالة شيشاوة، من ورم خطير على مستوى الرأس.

الطفل الذي يعيش رفقة أسرته المعوزة بجبل بنواحي شيشاوة، تفاقمت حالته الصحية بعدما كبر الورم وازداد الألم حتى أصبح محمد لا يستطيع النوم، وعلاج مرضه يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة وفحوصات طبية مستمرة.

ونظرا لبعد المسافة بين المستشفى الجامعي ومسقط رأسه، فإن الطفل يقيم الآن ووالده بدار البر والاحسان بمراكش، في انتظار العاشر من أكتوبر القادم الموعد الذي حددته له إدارة مستشفى محمد السادس.

وتناشد أسرة محمد ملك البلاد ووزير الصحة وكل قلب رحيم وذوي الأريحية والمحسنين الوقوف إلى جانب فلذة كبدها لاستعادة عافيته، وكسب الصراع ضد هذا الورم الخبيث الذي يحاول تدمير جسده النحيل.

عائلة محمد شاكر تضع رهن إشارة الراغبين في الاطلاع على حالته الصحية الرقم الهاتفي لوالده: 0672155508.

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