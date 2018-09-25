عائلة المخنتر تشتكي فقدان الاتصال بابنها مراد

هسبريس من الرباط

أشارت عائلة المخنتر إلى أنها فقدت الاتصال بابنها "مراد"، البالغ من العمر 32 سنة؛ وهو طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، تخصص فلسفة.

وأوضح الباحثون عن قريبهم أن مراد المخنتر، وهو ناشط مدني ومناضل سابق في حركة 20 فبراير، غادر بيته يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحا، متوجها إلى كلية الآداب بالرباط، وعند ظهيرة اليوم نفسه فُقد الاتصال به.

وأعلنت عائلة المختفي أنها ربطت الاتصال بجميع أصدقائه وأقاربه دون معرفة مكان تواجده إلى حدود الساعة. بينما التواصل مع عائلة مراد المخنتر، لكل غاية مفيدة، متاح عبر رقم النداء: 0682205132