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الرئيسية | منوعات | نداءات | عائلة المخنتر تشتكي فقدان الاتصال بابنها مراد

عائلة المخنتر تشتكي فقدان الاتصال بابنها مراد

عائلة المخنتر تشتكي فقدان الاتصال بابنها مراد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:03

أشارت عائلة المخنتر إلى أنها فقدت الاتصال بابنها "مراد"، البالغ من العمر 32 سنة؛ وهو طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، تخصص فلسفة.

وأوضح الباحثون عن قريبهم أن مراد المخنتر، وهو ناشط مدني ومناضل سابق في حركة 20 فبراير، غادر بيته يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحا، متوجها إلى كلية الآداب بالرباط، وعند ظهيرة اليوم نفسه فُقد الاتصال به.

وأعلنت عائلة المختفي أنها ربطت الاتصال بجميع أصدقائه وأقاربه دون معرفة مكان تواجده إلى حدود الساعة. بينما التواصل مع عائلة مراد المخنتر، لكل غاية مفيدة، متاح عبر رقم النداء: 0682205132

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hicham الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:12
ان واقع موت شخص عزيز عليك اهون بكثير ان يختفي و تنقطع اخباره الام بلا حدود و انهيار نفسي
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2 - الوطنية الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:15
الله يفرح عائلته بتواجده عند احد الاصدقاء تقع مثل هذه الأمور نتيجة غضب . ارجع لعائلتك انها تتحرق كمدا على غيابك
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