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الرئيسية | منوعات | نداءات | أسرة تواصل البحث عن طفل اختفى منذ 4 سنوات

أسرة تواصل البحث عن طفل اختفى منذ 4 سنوات

أسرة تواصل البحث عن طفل اختفى منذ 4 سنوات
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:00

وجّهت أسرة تقطن بنواحي مدينة القصر الكبير نداء إلى السلطات الأمنية المغربية من أجل الكشف عن مصير طفلها الذي اختفى منذ حوالي أربع سنوات.

وأفادت أسرة محمد السباعي بأن ابنها سليمان السباعي خرج، بتاريخ 20 أبريل 2016، ليلعب أمام منزله بدُوَّار الدمنة التابع لقيادة تطفت نواحي القصر الكبير ولم يظهر له أي وجود إلى حدود اليوم.

ووضعت أسرة الطفل المختفي، البالغ من العمر حينها 7 سنوات ونصف السنة، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التابع لقيادة تطفت؛ لكنها لم تتوصل بأي جواب أو معلومات عن مصير ابنها المختفي.

وناشدت أمّ الطفل سليمان، في نداء وجهته عبر جريدة هسبريس الإلكترونية، من شاهده أو سمعه عنه خبراً أو تعرّف عليه مدها بأية معلومات عنه، عبر الاتصال برقم العائلة الهاتفي: 0677671428.

وأضافت أم الطفل، في تصريحها، أن أملها يستمر إلى حدود اليوم في كشف لغز اختفاء ابنها، مشيرة إلى أن الطفل عدنان الذي جرى اغتصابه وقتله بطنجة تم العثور عليه في وقت وجيز؛ بينما سليمان السباعي مرت على اختفائه أربع سنوات دون سماع أي خبر عنه.

جدير بالذكر أن قضية الطفل عدنان بوشوف دفعت العديد من الأسر، التي اختفى أطفالها في ظروف غامضة، إلى إعادة توجيه نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تكثيف الجهود لفك لغز الاختفاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - نسال الله ان يعيده اليكم الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:07
اللهم بشرهم بالخير واعد اليهم فلدة كبدهم كما اعدت سيدنا يوسف الى ابيه يعقوب انك على كل شيء قدير.
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90
2 - خديجة الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:07
عجز لساني عن الكلام الله ياخد الحق في كل مجرم يسرق طفل ويخلي ميمتو محروقة
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96
3 - فتيحة الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:07
حسبي الله ونعم الوكيل هادشي بزاف الله ياخد الحق والله يسمعكم عليه خبار الخير يا رب العالمين
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65
4 - نحن الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:11
اللهم هدا منكر فين الدرك فين القوات نوضو قلبو علي ولاد الشعب ماشي تيتقتلو ويغتاصبو
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44
5 - سعيد الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:13
مقتل عدنان على يد مغتصبه بمثابة شجرة تخفي وراءها الكثير من آلام الأسر المكلومة في فلذات أكبادها.
إلى متى سيستمر نزيف البيدوفيليا.
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52
6 - الواقع المر الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:16
عندما نبتعد عن التطبيل و العنترية في الخرجات الإعلامية و التصريحات الرسمية سنكتشف ان الوضع صعب للغاية على كل المستويات.....
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19
7 - أرطغرل الأحد 13 شتنبر 2020 - 13:29
الله يصبركم ويعوضكم خير ان شاء الله ومدام عايشين في بلاد الغاب فلا امان ولا سلام ممكن ان ينعم بيه الشعب المقهور
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