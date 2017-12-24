24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/12/2017
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- ألمانيا تنهي سنة 2017 بلا حكومة وسط صعود لليمين المتطرف
- معرض "ذاكرة أكادير" ينعش المحطات التاريخية لـ"مدينة الانبعاث"
المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية (5.00)
الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية (5.00)
نوبة رمل الماية تجمع عشّاق الموسيقى الأندلسية بعاصمة البوغاز (5.00)
- ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء - (88)
- "ارتفاع صاروخي" لأسعار الدواجن يلهب جيوب المستهلكين بالمغرب - (66)
- برشلونة يحسم "الكلاسيكو" بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني - (53)
- المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية - (32)
- الجزائر تفتح شركات حكومية أمام الخصخصة - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاطيمة تغني لليلى مراد
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:38