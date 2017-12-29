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كُتّاب وآراء
هجوم على ملهى ليلى بالرباط
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 07:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - ما خفي كان اعظم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:46
أولا فلوس الحرام كايمشيو فلحرام و99.99% من هاد الناس إلي كايعمرو بحال هاد الأماكن هما الي نهبو المال العام وهما الي كايبنيو القناطر مغشوشين وكايمضيو على مشاريع مغشوشة فهاد الأماكن كايتجمعو كاملين وكايتباعو المارشيات والتزوير والدعارة الله من هدا منكار رآه الدخلة + قرعة من النوع الممتاز تقدر كلف مولاها 3000 درهم و كايتي كل ليلة انا رأس مالي هو هاد العضم الي راني نكتب أو نخوي قلبي بيه أو فيه
3 - Amine الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:52
ههه المفروض إغلق هذه الحانات في دولة المسلمين لكن ...لمن تعود زبورك أداود واين الأمن العام .ماجوش حتى في حوادث السير وسرقة ..عاد بغيتو يجيكم في بيران هههه
4 - citoyen الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:56
une bande d'ivrognes sans scrupule qui se déchaîne avec des machettes à la main à cinq heures du matin méritent la prison sans couvertures en slip durant toute leurs peine .je me pose la question est ce que l'état n'a pas de solutions pour mettre fin à cette racaille qui dérange la vie des citoyens par les armes blanches c'est bizarre ce qui se passe chez nous c'est très bizarre
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