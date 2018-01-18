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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | بوتين في بحيرة متجمدة

بوتين في بحيرة متجمدة

الخميس 18 يناير 2018 - 19:40

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1 - المجيب السبت 20 يناير 2018 - 01:11
بوتين في بحيرة متجمدة !!؟؟ العنوان فيه مغالطة: ربما الجو بارد، لكن بوتين يغطس في الماء، اذن البركة ليست متجمدة. فدرجة حرارة الماء السائل( فوق الصفر) أسخن من درجة حرارة الجليد( تحت الصفر). وهكذا هي لعبة السياسيين: كم من مرة تكون الامور بسيطة وسهلة ويدعون انها صعبة الى درجة التعقيد كي يظهروا في صورة ابطال خارقين !!
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