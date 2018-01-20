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كُتّاب وآراء

الرئيسية | منوعات | فيديو | حمزة يبهر كاظم

حمزة يبهر كاظم

السبت 20 يناير 2018 - 13:53

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1 - سعيد مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 15:02
لساني عاجز عن التعبير ماشاء الله على هذا الطفل يغني كانه يعيش في تلك اللحظة مثل نجوم كبير يغني ايضا من اعماق قلبه تبارك الله
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